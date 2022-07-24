«Коммерсантъ»: Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину

Компания Siemens Energy в Германии, обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию. Этот документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая», через которую газ подается в этот трубопровод, пишет «Коммерсантъ».

До этого «Газпром» трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить документ, подтверждающий изъятие оборудования «Газпрома» из санкционного режима Канады. После получения лицензии машину, которая находится в Германии, можно будет отправить в Россию, но при условии, что «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (сейчас это Монреаль) на точку в России.

Напомним, ранее стало известно, что Канада, где турбина изначально застряла из-за санкций, одобрила ее возвращение и отправила оборудование в Германию. Из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов с 14 июня Россия была вынуждена сократить поставки топлива по газопроводу до 40% от возможной мощности.