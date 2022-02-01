Folha de Sao Paulo: США настаивают на отмене визита Президента Бразилии в Москву

Соединенные Штаты оказывают дипломатическое давление на власти Бразилии, добиваясь отмены запланированной на февраль поездки руководителя этой страны Жаира Болсонару в Москву. Об этом пишет газета Folha de Sao Paulo, ссылаясь на дипломатические источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франсой вновь выразил обеспокоенность тем, что визит Болсонару в Россию может быть истолкован как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — рассказали собеседники издания.

По словам источников газеты, американские дипломаты уверены, что поездка Болсонару будет свидетельствовать о поддержке Бразилией действий России в Восточной Европе и легитимизации с ее стороны нарушений международного права.

Вместе с тем Блинкен не стал напрямую просить отменить визит бразильского лидера. Однако американская сторона работает над тем, чтобы он не состоялся. Цель администрации США —продемонстрировать Президенту РФ Владимиру Путину угрозу «дипломатической изоляции, если он не сократит военное присутствие у границы с Украиной».

При этом аналогичную обеспокоенность Соединенные Штаты будто бы высказали и властям Аргентины, президент которой Альберто Фернандес посетит Москву 3 февраля.

Президент РФ Владимир Путин еще в декабре пригласил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару посетить Россию, и тот тогда же принял приглашение.