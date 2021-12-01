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Политика
1 декабря 2021  17:38

Путин пригласил в Россию Президента Бразилии

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Президент РФ Владимир Путин пригласил посетить Россию своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будем рады видеть Президента Бразилии в России», — заявил глава государства во время церемонии вручения верительных грамот послами 20 государств, в том числе дипломатом из Бразилии Родриго де Лима Баэна Соаресом.

Президент напомнил, что в 2022–2023 годах Бразилия получит статус непостоянного члена Совета безопасности, и взаимодействие с РФ станет более интенсивным в рамках ООН. Он заверил, что Россия по-прежнему будет укреплять сотрудничество двух стран в различных направлениях.

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