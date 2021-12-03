Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару собирается посетить Россию в I квартале 2022 года по приглашению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь», — заявил бразильский лидер во время традиционного еженедельного выступления, которое транслировалось в социальных сетях.

По мнению Болсонару, этот визит «открывает окно возможностей» для бразильской стороны. «Россия заинтересована в Бразилии. Это большой рынок. <...> Будем углублять наши отношения с Россией», — пояснил он.

Поездка предварительно намечена на февраль или март. Болсонару будет сопровождать министерская делегация, состав которой пока не определен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российский лидер Владимир Путин пригласил посетить РФ своего бразильского коллегу Жаира Болсонару.