Силуанов сказал, сколько денег получил федеральный бюджет от налога на сверхприбыль

315 млрд рублей – именно столько на данный момент составляет объем поступлений в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Интересно, что ранее планировали собрать 300 млрд рублей по итогам 2023 года, уточнил спикер. Также Силуанов добавил, что большинство компаний заплатили налог досрочно по ставке 5%.

Напомним, что налог на сверхприбыль коснулся компаний, чья доналоговая прибыль за 2021-2022 годы в среднем составила более 1 млрд рублей. Его ставка - 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над доходом за 2018-2019 годы. Налог компании должны заплатить до 28 января 2024 года. При этом, если оплатить его до 30 ноября 2023 года, то процентная ставка снижается в два раза.