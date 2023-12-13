Татарстан вошел в топ регионов по росту поступлений от НДФЛ в бюджет

В бюджет Татарстана за 10 месяцев 2023 года поступило 106,6 млрд рублей от НДФЛ. Относительно аналогичного периода 2022-го данная сумма выросла на 22,4% — это один из самых высоких показателей роста в сравнении с другими регионами, пишет РБК.

Согласно опубликованным расчетам, лидерами по росту поступлений НДФЛ в региональные бюджеты стали Курганская область (+23,8%). В общей сложности в бюджет области поступило 12,8 млрд рублей за 10 месяцев 2023-го. Далее в топе идут Смоленская область (+23,2% или 18,4 млрд рублей в общей сумме) и Чувашия (+23,1% или 17,7 млрд рублей).

Более скромные показатели роста в Краснодарском крае (+22,3% или 126,8 млрд рублей собрано), Калмыкии (+22,3% или 2,7 млрд рублей собрано), Брянской области (+21,7% или 20,7 млрд рублей), Забайкальском крае (+21,4% или 26,3 млрд рублей).

Топ-10 замкнули Приморский край (+20,3% или 63,7 млрд рублей поступило) и Тульская область (+19,4% или 34,9 млрд рублей).

Уточняется, что всего российские регионы за 10 месяцев 2023 года собрали НДФЛ на сумму больше 4,9 трлн рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2022-го.