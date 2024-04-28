«Флот РТ» запустит пассажирскую переправу на новом теплоходе из Казани в Верхний Услон

«Флот РТ» в этом году планирует на регулярной основе запустить пассажирскую переправу по маршруту Казань – Верхний Услон. На этом направлении будет работать судно, построенное по проекту А217 «Капитан Гусев». Об этом сообщил журналистам на открытии навигации генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Для нашей компании это первая полноценная навигация. В прошлом году она была пробная. Но и за тот период нам удалось достаточно много сделать – организовали межрегиональные сообщения. В этом году они будут осуществляться на регулярной основе. Кроме того, планируем и дальше проводить модернизацию и ремонт судов», – рассказал спикер.

Внутренние социальные маршруты будут обслуживать девять судов. Два скоростных «Метеора», приобретенные в прошлом году на Зеленодольском заводе имени Горького, будут ходить из Казани в Чебоксары и Ульяновск. И еще до пяти коммерческих рейсов планируется вводить постепенно до конца навигации.

«Социальные перевозки – наше приоритетное направление. Кроме этого есть и коммерческие направления – прогулочные экскурсионные маршруты, пригородные перевозки. С середины лета планируем начать межрегиональные круизные перевозки», – отметил гендиректор компании.

Он уточнил, что в майские праздники стоимость билета по маршруту Казань – Ульяновск составит тысячу рублей. В период праздничных дней «Метеор» по этому направлению будет ходить каждый день, а затем – по пятницам, субботам, воскресеньям.

По словам Лизалина, рейс из Казани в Чебоксары откроется ближе к концу мая. Его стоимость оценивается в 700 рублей. «В Чебоксары рейсы будут выполняться чаще, – заметил он. – Тарифы не будут выше, чем у наших партнеров».

Гендиректор компании добавил, что в навигацию 2025 года планируется запустить маршруты из Казани в Самару и Пермь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Флот Республики Татарстан» в этом году намерена перевезти около 350 тыс. пассажиров.