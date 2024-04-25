Компания «Флот РТ» намерена в навигацию перевезти около 350 тыс. пассажиров

«Флот Республики Татарстан» за навигацию этого года планирует перевезти около 350 тыс. пассажиров. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Пока у нас статистика небольшая. Под занавес прошлой навигации перевезли около 10 тыс. человек. Но я считаю, что это тоже неплохой результат. Компания “Татфлот”, которая занималась пассажирскими перевозками в прошлом году, обслужила более 300 тыс. человек», – рассказал спикер.

Лизалин отметил, что руководство Татарстана поставило перед компанией задачу – увеличить долю перевозок пассажиров до 500 тыс. человек к 2025 году. «Мы для себя эту цифру в среднесрочной перспективе видим и идем к ней», – подчеркнул он.

Для развития пассажирских перевозок водным транспортом в прошлом году в Татарстане была создана судоходная компания со 100-процентным участием республики в уставном капитале – АО «Флот РТ».

Полный текст интервью опубликован на сайте «Татар-информа»: «Роман Лизалин: «Задача „Флота РТ“ — увеличить перевозку пассажиров до 500 тыс. человек».