Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается гроза и до +21 градуса
Сегодня днем на преобладающей территории Татарстана ожидается от +13 до +18 градусов, на западе республики – от +6 до +11, на крайнем юго-востоке столбик термометра повысится до +21. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Будет дуть юго-западный, западный ветер до 14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду, локально до 23 метров в секунду.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»