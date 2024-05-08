В Татарстане ожидается гроза и до +21 градуса

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Сегодня днем на преобладающей территории Татарстана ожидается от +13 до +18 градусов, на западе республики – от +6 до +11, на крайнем юго-востоке столбик термометра повысится до +21. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Будет дуть юго-западный, западный ветер до 14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду, локально до 23 метров в секунду.