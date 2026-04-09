«Флот РТ» начнет обслуживать речной маршрут Набережные Челны – Соколка

Компания «Флот РТ» планирует начать обслуживать речной маршрут Набережные Челны – Соколка. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Во избежание негативных факторов „Флот РТ“ в этом году планирует поставить судно на этот маршрут, возьмем на себя это направление. И в последующем на регулярной основе будем этот маршрут выполнять», – сказал он.

Ранее транспортное обслуживание этого направления осуществляло Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» (ООО «ПОНМ»).

По информации Миндортранса РТ, в феврале был объявлен отбор на субсидии из бюджета РТ организациям водного транспорта. «На стадии рассмотрения заявки ООО „ПОНМ“ выявили несоответствие установленным требованиям в связи с наличием задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Поэтому заявка компании была отклонена. Иных участников на отбор заявлено не было», – пояснили в ведомстве.

Речной маршрут Набережные Челны – Соколка работает с 1960-х годов. Он обслуживается теплоходом М-8, который связывает город с отдаленными селами и деревнями Тукаевского, Елабужского, Нижнекамского и Мамадышского районов, а также Елабугой и Нижнекамском. На днях стало известно о его возможной отмене.