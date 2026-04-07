В этом году в Набережных Челнах отменили речной рейс в Соколку

В этом году речной рейс по маршруту Набережные Челны – Соколка отменен из-за финансовых трудностей. Об этом сообщается в группе курсирующего по этому маршруту теплохода М-8 в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые пассажиры! Из за финансовых трудностей теплоход М-8 не выйдет в навигацию 2026 г.», – отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе теплохода добавили, что, «возможно», Миндортранс РТ найдет возможность, которая позволит возобновить регулярные рейсы из Автограда в Соколку.

В комментариях пассажиры отмечают, что накануне обращались в Набережночелнинский речной порт, но там им пояснили, что вопрос находится вне их компетенции и решение принимает профильное республиканское министерство.