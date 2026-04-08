Миндортранс РТ ищет перевозчика для речного маршрута Набережные Челны – Соколки

Миндортранс РТ принимает меры для обслуживания речного маршрута Набережные Челны – Соколки другим перевозчиком. Транспортное обслуживание по этому направлению осуществляло Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» (ООО «ПОНМ»), сообщает пресс-служба ведомства.

«В феврале Минтрансом РТ был объявлен отбор на получение субсидий из бюджета РТ организациям водного транспорта. На стадии рассмотрения заявки ООО «ПОНМ» было выявлено несоответствие установленным требованиям в связи с наличием задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. В связи с этим заявка компании была отклонена. Иных участников на отбор заявлено не было», – говорится в сообщении.

В прошлом году субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на пригородные перевозки пассажиров водным транспортом, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан по маршруту Набережные Челны – Соколки для «ПОНМ» превысили 11,3 млн рублей.

Речной маршрут Набережные Челны – Соколки работает с 1960-х годов. Он обслуживается теплоходом М-8, который связывает город с отдаленными селами и деревнями Тукаевского, Елабужского, Нижнекамского и Мамадышского районов, а также Елабугой и Нижнекамском.