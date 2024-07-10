Фирдус Тямаев выступит на телемарафоне «Вступай в армию Победы!»

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, который неоднократно оказывал помощь участникам специальной военной операции, примет участие в 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!».

Акция пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в понедельник, 15 июля. Она стартует в 8 часов утра и продлится до 20 часов.

В прямом эфире побывают десятки гостей, которые расскажут о контрактной службе и предусмотренных для военных мерах поддержки.

Запланированы прямые включения из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мамадыша, Лениногорска и Зеленодольска. Будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи корреспондентов ТНВ из зоны спецоперации.

Своими историями поделятся семьи участников СВО, Герои России, бойцы татарстанских именных батальонов, волонтеры. В частности, добровольцы обратят внимание на фронтовых котов — и не только на них.

К марафону подключится «Болгар радиосы», а также другие телеканалы республики. Транслировать его будут в том числе в официальной группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте канала.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.