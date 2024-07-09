13-летний исполнитель из Казани выступит на марафоне «Вступай в армию Победы!»

13-летний мультиинструменталист из Казани Ранель Сафин станет гостем телемарафона «Вступай в армию Победы!». Вместе с юным поэтом, композитором и исполнителем выступит его дедушка. 12-часовой телемарафон состоится 15 июля и стартует в 8.00.

Ранель Сафин виртуозно играет на гитаре, барабанах, саксофоне и пианино, является победителем фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и других конкурсов. Его ролики на популярном видеохостинге набирают по 1,5 млн просмотров.

Зрителей марафона ожидают прямые включения из городов республики, показ фильмов из цикла «Наши герои», репортажи корреспондентов из зоны спецоперации, выступления семей бойцов СВО, Героев России. Также участниками мероприятия станут волонтеры и фронтовые коты. Добровольцы расскажут об их подготовке и задачах, которые выполняют животные.

К марафону подключится «Болгар радиосы», а также другие телеканалы республики. Трансляция телемарафона «Вступай в армию Победы!» также пройдет в официальной группе ТНВ в соцсети «ВКонтакте» и на сайте канала.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.