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Мнения
31 декабря 2022  10:20

Фирдус Гималтдинов о «Татар-информе»: «С ним мы сверяем часы»

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«Татар-информ» стал лидером рейтинга цитируемости среди СМИ Татарстана по версии «Медиалогии» во втором и третьем кварталах 2022 года. То есть пальму первенства агентство удерживало на протяжении полугода.

Директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов отметил, что в этом году в материалах агентства появилось больше аналитики и очень активно и интересно освещается национальная тематика.

«„Татар-информ“ — один из интернет-порталов, который всегда открыт на моем рабочем компьютере. Сколько себя помню, это то информационное агентство республики, с которым мы сверяем часы», — рассказал он.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа». 

#СМИ #гтрк татарстан
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