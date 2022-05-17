Финский парламент большинством голосов одобрил вступление в НАТО

За вступление Финляндии в НАТО проголосовало 188 членов финского парламента из 200, сообщает РИА Новости.

После этого правительство страны вынесет официальное предложение на рассмотрение Президента Финляндии Саули Ниинисте. При этом, глава государства, который сейчас находится с визитом в Швеции может одобрить его удаленно в кратчайшие сроки.

Затем ожидается, что представитель Финляндии при Североатлантическом альяне Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру организации в Брюсселе.

Планы вступить в Североатлантический альянс появились у Финляндии и соседней Швеции после начала специальной военной операции на Украине. Пока оба государства имеют статус партнеров НАТО.

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Москве заявил, что вступление этих стран в состав альянса не будет угрозой, так как у России нет с ними проблем, но может вызвать ответную реакцию, о чем сообщал «Татар-информ».