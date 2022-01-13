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Ру Тат
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Путешествия и туризм
13 января 2022  18:36

В Финляндии продлили ограничения на границах с Россией до 31 января

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Финляндия продлила действие ограничений на границах с РФ до 31 января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

«Новый штамм коронавируса по-прежнему представляет значительный риск и может вызвать осложнение ситуации. В связи с этим необходимо продлить действие существующих ограничений до 31 января [ранее они действовали до 16 января]», — говорится в сообщении госсовета страны.

Отмечается, что число привитых граждан растет, но эпидемиологическая ситуация все еще непростая. 

До конца введенных ограничений для въезда в Финляндию потребуется сертификат о вакцинации или о перенесенном коронавирусе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный  менее чем за 48 часов до поездки. 

Для въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования будут менее строгими. 

Кабмин страны также упростил процедуру въезда для людей с медотводом от вакцинации.

Таким туристам достаточно предъявить заключение от врача о противопоказаниях к прививке и отрицательный результат теста на коронавирус.

Сейчас многие страны вводят дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. По мнению исследователей, пока это самый заразный вариант коронавирусной инфекции.

#россия и финляндия #коронавирус #Туризм
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