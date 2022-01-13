В Финляндии продлили ограничения на границах с Россией до 31 января

Финляндия продлила действие ограничений на границах с РФ до 31 января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

«Новый штамм коронавируса по-прежнему представляет значительный риск и может вызвать осложнение ситуации. В связи с этим необходимо продлить действие существующих ограничений до 31 января [ранее они действовали до 16 января]», — говорится в сообщении госсовета страны.

Отмечается, что число привитых граждан растет, но эпидемиологическая ситуация все еще непростая.

До конца введенных ограничений для въезда в Финляндию потребуется сертификат о вакцинации или о перенесенном коронавирусе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 48 часов до поездки.

Для въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования будут менее строгими.

Кабмин страны также упростил процедуру въезда для людей с медотводом от вакцинации.

Таким туристам достаточно предъявить заключение от врача о противопоказаниях к прививке и отрицательный результат теста на коронавирус.

Сейчас многие страны вводят дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. По мнению исследователей, пока это самый заразный вариант коронавирусной инфекции.