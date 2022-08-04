В Эстонии предложили запретить выдачу шенгенских виз для россиян

В новый пакет антироссийских санкций предложили включить запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз. С такой инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РИА Новости.

«Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России», — заявил он в интервью, которое дал агентству Bloomberg по телефону. Сейчас политик находится в Киеве с рабочим визитом.

Ранее в российском МИД допустили, что в будущем страны Запада действительно могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы.

Антироссийские санкции начали ужесточать после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.