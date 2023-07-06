Финансовый эксперт поделился прогнозом о курсе рубля относительно доллара и евро

Фото: © «Татар-информ»

В среднесрочной перспективе национальная валюта России продолжит падение относительно доллара США и Евро, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По прогнозам эксперта, курс доллара покажет максимум в районе 94-95 рублей. Курс евро может достичь отметки 104-105 рублей.

«Спекулятивно эти максимумы можно использовать для продажи валюты с целью купить ее обратно позднее по более низкому курсу. Но стоит держать в голове, что в среднесрочной перспективе рубль продолжит слабеть», – отметил Потавин.

Он также предположил, что одной из причин обвала рубля также является рекордное бегство капитала из страны по причине глобальной конфронтации России и Запада.

«За последние пять кварталов (с 1 января 2022-го по 31 марта 2023-го) из России ушло почти $160 млрд», – пояснил эксперт.

Напомним, сегодня на Мосбирже курс доллара США впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 93 рубля. Курс европейской валюты достиг значения в 102 рубля.

Комментируя ослабление рубля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности России. Она отметила, что у регулятора есть возможность влияния на курс рубля по средствам интервенции, однако в данный момент такой необходимости нет.