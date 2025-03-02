Финансовый аналитик допустила замедление роста цен на импортные товары

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Сильное укрепление рубля должно в какой-то степени сдержать рост цен, в первую очередь на импортируемые товары и товары с высокой долей импортных составляющих. Об этом рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, пишет газета «Челнинские известия».

«Пока все-таки более вероятным представляется не снижение, а замедление роста цен на них (подобные товары – прим. Т-и), хотя по отдельным позициям возможно и снижение, особенно в случае недостаточного спроса», – отметила специалист.

Относительно цен на товары, произведенные внутри страны, Беленькая сказала, что, хотя российские производители обычно учитывают ценовую политику иностранных конкурентов, «конкуренция на российском рынке сейчас довольно слабая, а ограничителем для снижения цен может быть продолжающийся рост издержек».

«Поэтому можно надеяться скорее на замедление инфляции по непродовольственным товарам, но пока нет уверенности, что укрепление рубля является устойчивой тенденцией», – подытожила аналитик.

До этого председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидает в марте активных поставок товаров зарубежного производства и соответствующего давления на ценообразование (в том числе на отечественную продукцию).