Экономист Колташов допустил ослабление рубля на фоне переговоров в Эр-Рияде

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На фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде курс рубля может ослабеть после недавнего укрепления. Такое мнение «Татар-информу» высказал экономист, директор Института нового общества (ИНО) Василий Колташов.

«Мы скорее должны быть настроены не на то, что рубль еще укрепится – не уверен, что это произойдет сейчас. Скорее настроены на то, что договоренности могут оказаться более скромными, чем ожидают финансовые круги. Как следствие, может произойти обратное движение курса – рубль может ослабеть. Да, такое может быть, но скорее ничего принципиального не произойдет, потому что все уже случилось на ожиданиях», – считает эксперт.

По словам Колташова, рынок – это механизм, в котором зачастую все, что должно случиться, происходит заранее. Поэтому часто возникают колебания – когда что-то должно было случиться, но не случилось. Этим же объясняется укрепление рубля, которое произошло на прошлой неделе.

«Рынок акций находится в подобном положении. Именно поэтому он был отправлен на каникулы, на небольшой перерыв. Думаю, что здесь тоже не последует бешеный рост, если только не появятся какие-то совсем сенсационные соглашения. В частности, о полной ликвидации американских финансовых как минимум санкций. Если это произойдет, тогда рынок подрастет», – заключил экономист.

Этим утром переговоры делегаций РФ и США начались в Саудовской Аравии. Российскую сторону на переговорах представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков. От США участие принимают госсекретарь Марк Рубио, советник Президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Напомним, 12 февраля Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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