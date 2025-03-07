news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 7 марта 2025 08:25

Финансист напомнила о повышении тарифов ЖКХ в июле

Читайте нас в
Телеграм
Финансист напомнила о повышении тарифов ЖКХ в июле
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В июле тарифы на коммунальные услуги вырастут вновь. Об этом напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, в январе выросли тарифы на общедомовые нужды, капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и программы по модернизации инженерных систем. Но основное повышение тарифов традиционно приходится на второе полугодие.

В связи с этим Коваленко заметила, что от общего повышения тарифов невозможно уйти. По ее оценке, такие меры необходимы для совершенствования городских коммунальных сетей. Соответственно, индексация стоимости ЖКУ необходима для бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и обновления основных фондов, подчеркнула финансист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с июля 2025 года тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры республики. В этом году на ее реализацию будет выделено 10 млрд рублей.

В целом по стране в рамках нового национального проекта «‎Инфраструктура для жизни» на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года направят 4,5 трлн рублей .Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный нацпроект.

читайте также
С июля 2025 года тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%
С июля 2025 года тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%
#тарифы ЖКХ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025