Финансист напомнила о повышении тарифов ЖКХ в июле

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В июле тарифы на коммунальные услуги вырастут вновь. Об этом напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, в январе выросли тарифы на общедомовые нужды, капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и программы по модернизации инженерных систем. Но основное повышение тарифов традиционно приходится на второе полугодие.

В связи с этим Коваленко заметила, что от общего повышения тарифов невозможно уйти. По ее оценке, такие меры необходимы для совершенствования городских коммунальных сетей. Соответственно, индексация стоимости ЖКУ необходима для бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и обновления основных фондов, подчеркнула финансист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с июля 2025 года тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры республики. В этом году на ее реализацию будет выделено 10 млрд рублей.

В целом по стране в рамках нового национального проекта «‎Инфраструктура для жизни» на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года направят 4,5 трлн рублей .Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный нацпроект.