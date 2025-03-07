Финансист напомнила о повышении тарифов ЖКХ в июле
В июле тарифы на коммунальные услуги вырастут вновь. Об этом напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, сообщает агентство «Прайм».
По словам специалиста, в январе выросли тарифы на общедомовые нужды, капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и программы по модернизации инженерных систем. Но основное повышение тарифов традиционно приходится на второе полугодие.
В связи с этим Коваленко заметила, что от общего повышения тарифов невозможно уйти. По ее оценке, такие меры необходимы для совершенствования городских коммунальных сетей. Соответственно, индексация стоимости ЖКУ необходима для бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и обновления основных фондов, подчеркнула финансист.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с июля 2025 года тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры республики. В этом году на ее реализацию будет выделено 10 млрд рублей.
В целом по стране в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года направят 4,5 трлн рублей .Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный нацпроект.