Financial Times: Украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink

Украинские военные столкнулись со сбоями в работе терминалов спутниковой системы Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска на линии фронта. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на сообщения украинских чиновников и военнослужащих.

Терминалы Starlink позволяют украинским войскам управлять беспилотными летательными аппаратами, получать разведывательные данные и передавать друг другу информацию там, где нет безопасных сетей. Они также обеспечивают доступ в интернет для обычных граждан.

Однако в последние недели произошло несколько случаев отключения терминалов, что привело к «катастрофическим» потерям связи, рассказал изданию сотрудник Правительства Украины. Перебои возникали на территории Херсонской и Запорожской областей, а также у Харькова и в Донбассе. Возникновение проблем с терминалами Starlink подтвердили и трое военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

При этом опрошенные FT украинские специалисты предположили, что причиной инцидентов могло быть решение SpaceX ограничить доступ к связи на контролируемой РФ территории. По их мнению, сбои в работе Starlink говорят о недостаточной кооперации между руководством ВСУ и американской компанией.

Upd (23.04): Позднее Илон Маск раскритиковал публикацию FT в своем Twitter’е, назвав ее «плохим репортажем». Бизнесмена возмутило утверждение, что поставки терминалов Starlink и их обслуживание оплачены, хотя это было сделано лишь частично. Относительно сбоев он заявил: «Что касается того, что происходит на поле боя, [то] это засекречено».

Ранее Маск выдвинул свой план урегулирования конфликта на Украине, который вызвал резкую реакцию украинских властей и американских политиков, о чем сообщал «Татар-информ».