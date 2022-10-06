Они предпочитают Россию: Маск предложил поддержать решение жителей востока Украины

При разрешении конфликта на Украине важно опираться на мнение ее жителей. И если большая часть территорий действительно поддерживает Киев, то на востоке, где большинство жителей русские, предпочли Россию. Таким мнением в соцсетях поделился предприниматель Илон Маск.

Ранее сенатор Линдси Грэм раскритиковал его план по урегулированию конфликта на Украине. Тогда, напомним, Маск предложил оставить Крым за Россией и провести повторный референдум на освобожденных территориях. Грэм на это отметил, что бизнесмену «следует понять факты российского вторжения на Украину» и уже потом искать пути решения проблемы.

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — заметил в ответ Маск.