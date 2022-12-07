Financial Times: Украина угрожает ударами по российским объектам до самой Сибири

После ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском, Киев угрожает атаками на другие объекты в РФ, вплоть до Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России», — приводятся слова украинского «советника». В беседе с газетой Financial Times он также отметил,что атаки по аэродромам могут повториться.

Анонимный представитель, однако, отметил, что подобные атаки не помогут Киеву победить в конфликте, но станут «операциями по оказанию влияния» на российские территории, которые «Запад отказывается поддерживать».

Напомним, в понедельник Минобороны РФ сообщило о неудачной атаке на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. В анонимной беседе с американской газетой Washington Post высокопоставленный украинский чиновник признался, что Киев предпринимал попытки ударить по российским аэродромам.