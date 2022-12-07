Высокопоставленный украинский чиновник в анонимной беседе с американской газетой Washington Post признался, что Киев предпринимал попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Это уже второе подобное неофициальное признание Украины, сделанное в крупных американских СМИ.

Ранее New York Times со ссылкой на «украинское официальное лицо» также опубликовала информацию о том, что беспилотники были запущены с территории Украины.

Собеседник Washington Post сообщил, что «все три атаки» были осуществлены украинскими беспилотниками. Однако само издание отмечает, что как именно киевский режим осуществил эти атаки, пока неясно.

Напомним, в понедельник Минобороны РФ сообщило о неудачной атаке на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. Средства ПВО перехватили дроны, но погибло три военных РФ и еще четверо пострадали.

По данным российского оборонного ведомства, в этот же день около 15.00 по московскому времени российская сторона нанесла по объектам на Украине массированный удар. Было поражено 17 целей, что нарушило переброску украинских войск и иностранных вооружений к районам, где ведутся боевые действия.