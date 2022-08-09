Financial Times: Евросоюз не разделяет идею Эстонии о запрете въезда в ЕС для россиян

Руководство Евросоюза скептически отнеслось к призыву прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает Financial Times.

«Вы ведь не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — обратился к автору инициативы — Премьер-министру Эстонии Каи Каллас один из представителей Евросоюза.

Ранее глава эстонского Правительства высказалась о том, что путешествия по Европе — «это привилегия, которой россиян пора лишить». С таким же предложением накануне выступил и украинский лидер Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал это предложение, подчеркнув, что недружественность некоторых стран Запада по отношению к России доходит до беспамятства.

Ограничения против РФ начали ужесточать после объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса.