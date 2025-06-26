Фильм иранского режиссера – победителя Канн не попадет в программу «Алтын Минбара»

Фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», который принес ему «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале в этом году, не попал ни в одну программу Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар». По словам председателя отборочной комиссии Нины Кочеляевой, «у них даже не возникло такой мысли».

«У нас даже не возникло такой мысли. Как мне кажется, Джафар Панахи в том или ином виде появится в России в любом случае, а «Хранителя поля» (участник основного конкурса от Ирана – прим. Т-и) вы увидите только на Казанском кинофестивале», – ответила корреспонденту «Татар-информа» Кочеляева.

Судя по всему, дело в том числе и в том, что Татарстан стремится поддерживать хорошие отношения с властями Ирана, а Панахи был неоднократно осужден на родине за «антиправительственную деятельность».

Джафар Панахи известен тем, что смог встать в один ряд с классиком итальянского кино Микеланджело Антониони. Оба режиссера имеют главные награды Венецианского, Берлинского и Каннского кинофестивалей (это «Золотой лев», «Золотой медведь» и «Золотая пальмовая ветвь» соответственно).