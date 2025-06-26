Фильм «Гора влюбленных» может выйти в российский прокат этой осенью

Пока фильм «Гора влюбленных» Салавата Юзеева не получил прокатного удостоверения, но ездит по фестивалям, рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

На данный момент картина находится на стадии сдачи документов в Министерство культуры РФ и «Фонд кино».

«Я думаю, вся эта работа – с тифлокомментированием и другими требованиями сдачи – завершится к осени. После фестиваля [«Алтын Минбар»], наверное, в октябре мы выйдем в [широкий российский] прокат», – пояснила Айтуганова.

В прошлом году фильм Юзеева взял приз Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» за лучший сценарий и лучшую работу режиссера, а на кинофестивале «Евразия» в Алматы исполнительница главной роли Эльза Каримова получила приз за лучшую женскую роль.