news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 26 июня 2025 18:52

Фильм «Гора влюбленных» может выйти в российский прокат этой осенью

Читайте нас в
Телеграм

Пока фильм «Гора влюбленных» Салавата Юзеева не получил прокатного удостоверения, но ездит по фестивалям, рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

На данный момент картина находится на стадии сдачи документов в Министерство культуры РФ и «Фонд кино».

«Я думаю, вся эта работа – с тифлокомментированием и другими требованиями сдачи – завершится к осени. После фестиваля [«Алтын Минбар»], наверное, в октябре мы выйдем в [широкий российский] прокат», – пояснила Айтуганова.

В прошлом году фильм Юзеева взял приз Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» за лучший сценарий и лучшую работу режиссера, а на кинофестивале «Евразия» в Алматы исполнительница главной роли Эльза Каримова получила приз за лучшую женскую роль.

читайте также
Салават Юзеев: «По мнению отборщиков, «Гора влюбленных» – это мировой уровень»
Салават Юзеев: «По мнению отборщиков, «Гора влюбленных» – это мировой уровень»
Казанский кинофестиваль «Алтын Минбар» объявил участников основного конкурса
#Миляуша Айтуганова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025