Салават Юзеев: «По мнению отборщиков, «Гора влюбленных» – это мировой уровень»

Экранизация произведения татарского классика в черновом монтаже принесла создателям две награды на «Золотом минбаре – 2024». О секрете популярности отцовского сюжета и трудностях создания пьесы с помощью искусственного интеллекта режиссер фильма Салават Юзеев рассказал в интервью «Татар-информу».





Фото из личного архива Салавата Юзеева

Повесть-поэма советского писателя Ильдара Юзеева «Гора влюбленных» вызывает регулярный интерес у современных режиссеров. Спектакль «Гора» ставили в 2012 году в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре, в 2014-м – на сцене театра имени Тинчурина в Казани. Десять лет спустя в Уфе татарский театр «Нур» представил новое прочтение пьесы Айдаром Заббаровым. А на прошлогоднем Казанском международном кинофестивале «Золотой минбар» экранизация повести получила призы в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

«На «Золотом минбаре» показали не ту версию»

— Салават Ильдарович, почему вы заявили «Гору влюбленных» на «Золотой минбар» в «сыром» виде? Можно же было принять участие в 2025 году?

— Да, было ужасно видеть свой фильм на большом экране кинозала без цветокоррекции, без титров. Мало того, что так его показывали зрителям, оказывается, и члены жюри смотрели картину в таком же виде. Но, несмотря на это, мы получили награды фестиваля. Этого я не ожидал. Что касается показа, мне потом один человек сказал, что фильм вообще не надо красить. Так он больше походит на документалку и смотрится гораздо более естественно. То есть именно такой атмосферный стиль. Такие мнения тоже были.

Мы, конечно же, очень хотели показать фильм на фестивале, поэтому заявили его. Заявочная кампания, как вы знаете, начинается задолго до самого фестиваля. К началу показов уже был готов вариант с цветокоррекцией и с титрами. Просто там произошла какая-то нестыковка, поэтому показали не ту версию. А так мы хотели, чтобы фильм вышел именно в 2024 году. Представляете, ждать еще целый год, не имея возможности выпустить его в прокат. И, естественно, мы показали фильм на «Золотом минбаре» прошлого года. И нисколько не жалеем.

Фото из личного архива Салавата Юзеева

— Спектакль «Гора» по пьесе Ильдара Юзеева ставился в 2012 и в 2014 годах в Татарстане, в 2024 году – в Уфе. Вот теперь и фильм появился. Чем обусловлен такой «бенефис» «Горы влюбленных» в татарской культуре в последние несколько лет?

— Думаю, вообще тема любви, преданности всегда актуальна, и то, что к ней обращаются, естественно. Сама история берет за душу зрителя, поэтому она была популярна на сцене. Кстати, в театре «Нур» спектакль ставил Айдар Заббаров, премьера состоялась в сентябре, я на ней присутствовал. И Айдар рассказывал, что в Челнах он смотрел этот спектакль 20 раз. Представляете! Еще юноша, молодой человек, может быть, уже с детства смотрел два десятка раз. У него была мечта поставить эту пьесу. Я думаю, что темы, которые в ней затронуты, будут актуальны всегда.

«Наверное, в регионах, где проживают татары, прокат пройдет хорошо»

— Как думаете, будет ли фильм успешен в прокате? И будут ли встречи киногруппы со зрителями?

— Встречи со зрителями уже были – в рамках закрытых показов, и я, в общем-то, уже приблизительно знаю, как зритель реагирует на фильм. Прием очень теплый. Много вопросов, пожеланий.

Что касается проката, то я являюсь режиссером картины, творческой единицей, поэтому полной информации дать об этоим не могу. Планируется выпустить ее прокат в марте, после того как будет получено прокатное удостоверение. Как фильм пройдет в прокате, я совершенно сказать не могу. Наверное, в регионах, где проживают татары, он пройдет хорошо. Но вообще этот фильм был снят не только татарской стороной. Здесь присутствовала московская продюсерская студия «Новый взгляд», очень многое зависит от нее. У них в планах было сделать дубляж картины на русский язык и выпустить в федеральный прокат. Не знаю, получится это или нет, поменялись ли их планы.

Фото из личного архива Салавата Юзеева

— Вы, как опытный режиссер, сами определяете продюсеров на свои проекты или откликаетесь на предложения? У вас же дома есть свой продюсер…

— Такого у нас, конечно, нет, что режиссеры выбирают продюсеров. В татарстанском, в российском кинематографе такое вряд ли возможно. Продюсеры выбирают режиссеров, как в данном случае выбрали меня. Миляуша Айтуганова (директор ГБУК РТ «Татаркино», кинопродюсер, – прим. Т-и), обратившись ко мне, как я считаю, не ошиблась, что тут скромничать.

На самом деле, если уж говорить по сути, у нас в республике действует программа по сохранению и развитию языков народов РТ, в рамках которой снимаются фильмы по произведениям татарских классиков. И по плану очередным должен был стать фильм «Гора влюбленных». Думаю, выбор у продюсера был небольшой. А мой любимый продюсер и по совместительству жена Марина Галицкая работала в этот момент на другом проекте о молодых поэтах.

Фото из личного архива Салавата Юзеева

«Отборщики фестивалей говорят, что сейчас большой приток фильмов, снятых женщинами»

— Статус сына известного писателя вам помогает или мешает?

— Я своим отцом восхищаюсь, это был поэт от природы, стихи которого сразу ложились на песни, а песни становились народными. И дар этот он отработал от и до — он писал всегда, до самых последних дней своей жизни. И то, что мне довелось экранизировать одно из его произведений, это здорово.

Статус сына Ильдара Юзеева мне нисколько не мешает. Люди старшего поколения, поклонники его творчества, частичку уважения к отцу переносят и на меня. Ничего плохого в этом нет. Однажды был даже курьезный случай. Как-то меня останавливает молодой гаишник. Проверяет документы, потом поднимает на меня глаза и спрашивает: «Вы – сын Ильдара Юзеева?» Вот такая у нас молодежь, знает татарских писателей, думаю я. Говорю: «Откуда вы знаете?» А он говорит, мол, в школе проходили. После такого сразу тепло на душе становится. Мне приятно, что отца читают, помнят, что душа его бродит где-то рядом среди нас.

— Считается, что режиссура, особенно в кино, не женская профессия. А вы как думаете?

— Почему это она не женская? В отечественном кинематографе есть великие режиссеры-женщины — Лариса Шепитько, Кира Муратова. Отборщики кинофестивалей говорят, что сейчас большой приток фильмов, снятых женщинами, это тоже о чем-то говорит. Если взять иранских режиссеров, кинематограф стран Востока, арабского мира, где мужчины преобладают во всех профессиях, а женщина как бы должна сидеть дома, – и там большой приток женщин! Я сам был отборщиком на одном из фестивалей, тоже обратил на это внимание.

Так что достаточно много фильмов, снятых представительницами прекрасного пола. Сейчас я преподаю в Казанском институте культуры, у меня в группе шесть девочек, и все они хотят стать режиссерами.

— Изначально вы получили специальность инженера-программиста, а в 2004 году вдруг изменили профессиональную траекторию и ушли в кино. Почему?

— Да, я получил такую профессию, работал программистом, но надо учесть, что заниматься творчеством и что-то создавать я начал гораздо раньше, еще на последнем курсе университета. Потом, будучи молодым специалистом, я писал стихи, какие-то тексты. К творчеству, связанному именно с видеопродукцией, обратился примерно в 1999 году, когда оказался на телевидении. Снимал телевизионные передачи, документальные фильмы. А в 2003-м ушел с телевидения в кинематограф.

Фото из личного архива Салавата Юзеева

«Экспериментирую над пьесой с помощью ИИ. Может быть, какой-нибудь театр это и взял бы»

— Можно ли прожить на киношные гонорары? Или у вас есть другие прибыльные ниши?

— Можно прожить на киношные гонорары в Голливуде или снимая в России сериалы, которые заказываются телеканалами и пользуются спросом. Но я живу в Татарстане, снимаю время от времени. И на эти деньги прожить нельзя. Мало того, что нельзя, это вообще может оказаться совершенно убыточным делом. Я в этом не раз убеждался. Как мне приходится выживать? Спасает то, что я пишу пьесы и они идут в театрах. Я преподаю, подрабатываю текстами.

— Что для вас хобби – писательство или кинорежиссура?

— Ничего не хобби. Это все единый процесс творчества, все это взаимосвязано, и я это никак не разделяю.

— Над чем вы работаете сейчас?

— Работаю над пьесой «День, когда Волга вышла из себя» с помощью искусственного интеллекта. Для меня это эксперимент. И вы знаете, в общем-то, получается что-то такое усредненное с множеством обычных известных ходов. Может быть, какой-нибудь театр даже мог бы это и взять. Но меня это не захватывает. Придется писать самому. А может, ИИ что-нибудь и подскажет, мне интересно поэкспериментировать.

Насчет планов сказать ничего не могу, потому что мы живем в такое время, когда не знаешь, что будет дальше. Миляуша Айтуганова пригласила меня снять фильм по произведению отца, и я снял. Что будет дальше, я не знаю.

Фото из личного архива Салавата Юзеева

— Что нужно, по-вашему, чтобы татарский кинематограф мог встать в один ряд с мировым?

— Здесь, конечно, надо опять завести речь о том, что нужна система, финансирование, фонд кино и прочее-прочее. Но сколько можно об этом говорить? Говорим уже лет двадцать. Поэтому про это ничего не скажу.

А скажу вот что. Фильм «Гора влюбленных» смотрели отборщики известных фестивалей, киноведы, специалисты в области кино. Они сказали, что это мировой уровень. Поэтому на ваш вопрос отвечу так: лично мне ничего не нужно. Ничего, за исключением возможности снимать.

Юзеев Салават Ильдарович – писатель, режиссер.

Родился 2 февраля 1960 года в Казани в семье народного поэта Ильдара Юзеева.

В 1982 году окончил факультет математики и кибернетики КГУ, работал инженером-программистом.

В 2001 году вышла первая книга прозы «Я остаюсь здесь», ставшая победителем конкурса «Книга года – 2001». В 2006 году С. Юзеев был удостоен литературной премии Союза писателей Татарстана имени Г. Державина за книгу «Сквозняк тишины» (2004).

С 2004 года – режиссер студии фонда «Инновация». Автор и режиссер более 20 документальных фильмов.

В фильмографии – документальный фильм по истории татар «Китмибез!» («Не уйдем!»), цикл «Татарометражки», мелодрама «Курбан-роман. История с жертвой», короткометражный фильм «Фарида».

Полнометражный игровой фильм «Гора влюбленных» удостоился призов в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» Казанского международного фестиваля кино «Золотой минбар» 2024 года.

Член Союза писателей Татарстана, Союза кинематографистов Татарстана.