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Филиппины заинтересованы в покупке КАМАЗов
Для Бюро пожаротушения Республики Филиппины презентовали грузовики КАМАЗа.
Как сообщили в Торгпредстве России на Филиппинах, в ходе презентации филиппинская сторона заинтересовалась использованием КАМАЗов, отметив надежность и высокую проходимость этих грузовиков. Позже стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.
В мероприятии также приняли участие представители Конгресса, МВД Филиппин и других заинтересованных организаций.
Ранее сообщалось, что Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе».
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