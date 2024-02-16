Филиппины заинтересованы в покупке КАМАЗов

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Для Бюро пожаротушения Республики Филиппины презентовали грузовики КАМАЗа.

Как сообщили в Торгпредстве России на Филиппинах, в ходе презентации филиппинская сторона заинтересовалась использованием КАМАЗов, отметив надежность и высокую проходимость этих грузовиков. Позже стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

В мероприятии также приняли участие представители Конгресса, МВД Филиппин и других заинтересованных организаций.

Ранее сообщалось, что Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе».

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