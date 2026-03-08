Филипп Киркоров добавит национальные татарские мотивы в свой сегодняшний концерт

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный артист России Филипп Киркоров, вошедший в состав жюри первого международного конкурса красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026», отметил, что происходящее на сцене выставочного центра «Казань Экспо» вдохновило его на творческие эксперименты.

«Я уже так сегодня вдохновился этим шоу, которое мы все сегодня посмотрели, и смотрим, и будем еще смотреть. Получаем удовольствие. Завтра на своем шоу здесь, в Казани, я обязательно буду использовать элементы национального костюма Татарстана», – заверил артист.

Киркоров также обратил внимание на высокий уровень организации конкурса.

«Сегодня особая честь быть членом жюри этого потрясающего праздника красоты», – заявил певец.