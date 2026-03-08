news_header_top
Руc Тат
Общество 8 марта 2026 10:13

Филипп Киркоров добавит национальные татарские мотивы в свой сегодняшний концерт

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный артист России Филипп Киркоров, вошедший в состав жюри первого международного конкурса красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026», отметил, что происходящее на сцене выставочного центра «Казань Экспо» вдохновило его на творческие эксперименты.

«Я уже так сегодня вдохновился этим шоу, которое мы все сегодня посмотрели, и смотрим, и будем еще смотреть. Получаем удовольствие. Завтра на своем шоу здесь, в Казани, я обязательно буду использовать элементы национального костюма Татарстана», – заверил артист.

Киркоров также обратил внимание на высокий уровень организации конкурса.

«Сегодня особая честь быть членом жюри этого потрясающего праздника красоты», – заявил певец.

Фоторепортаж: Рамиль Гали
В Казани торжественно завершился первый конкурс красоты «Мисс БРИКС – 2026»
Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС» в истории
«Казанские парни»: ремейк молодежной комедии от Айдара Заббарова

Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

