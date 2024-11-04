Фигуристка Петросян после победы в Казани: Я часто обесцениваю свои достижения

Фото: fsrussia.ru

Ставшая победительницей проходившего в Казани второго этапа Гран-при России по фигурному катанию у женщин Аделия Петросян призналась, что часто обесценивает собственные достижения. Об этом ученица Этери Тутберидзе написала в Telegram-канале.

«В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла. За золотыми медалями всегда стоит труд, преодоление и удача. Завтра я снова буду на катке, а сегодня — просто СПАСИБО за всё, что у меня есть», — заметила спортсменка.

Фото: t.me/adeliya050607/

Фигуристка также поблагодарила казанскую публику «за эмоции, поддержку и милые игрушки». «Медаль второго этапа Гран-при России вот такая симпатичная», — добавила она.

Ранее Петросян, набравшая в сумме 241,55 балла, осталась недовольна прокатом произвольной программы, потому что допустила в ней две ошибки. «Я думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим. Конечно, победа — это важно. Мне отчасти помогла короткая программа. Но надо работать и работать, чтобы прокаты были чистые», — заявила она в эфире Первого канала.

Второе место заняла Вероника Яметова с 220,84 балла, а третьей стала Дарья Садкова с 210,63 балла, о чем сообщала спортивная редакция «Татар-информа».