Спортсмены Петросян, Бойкова и Дикиджи будут выступать на этапе Гран-при в Казани

В Казани запланировано проведение этапа Гран-при 2 и 3 ноября. Недавно Федерация фигурного катания России опубликовала список предварительных участников предстоящего «состязания».

В турнире среди женщин выступят чемпионка России Аделия Петросян, воспитанница Тутберидзе Дарья Садкова, победительница финала Кубка России — 2022 Вероника Яметова и чемпионка первенства России — 2023 Алина Горбачева.

Среди мужчин перед жюри продемонстрируют свое спортивное мастерство Владислав Дикиджи, который ранее брал «серебро» на чемпионате России — 2024 и «бронзу» в финале Кубка России — 2024. Конкуренцию ему составят фигурист из Казани Глеб Лутфуллин и два петербуржца - Артур Даниелян и Матвей Ветлугин.

В паре выступят чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко. К слову, Осокина родилась в столице РТ и в этом же городе освоила фигурное катание.

фото: Федерация фигурного катания России