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Спортсмены Петросян, Бойкова и Дикиджи будут выступать на этапе Гран-при в Казани
В Казани запланировано проведение этапа Гран-при 2 и 3 ноября. Недавно Федерация фигурного катания России опубликовала список предварительных участников предстоящего «состязания».
В турнире среди женщин выступят чемпионка России Аделия Петросян, воспитанница Тутберидзе Дарья Садкова, победительница финала Кубка России — 2022 Вероника Яметова и чемпионка первенства России — 2023 Алина Горбачева.
Среди мужчин перед жюри продемонстрируют свое спортивное мастерство Владислав Дикиджи, который ранее брал «серебро» на чемпионате России — 2024 и «бронзу» в финале Кубка России — 2024. Конкуренцию ему составят фигурист из Казани Глеб Лутфуллин и два петербуржца - Артур Даниелян и Матвей Ветлугин.
В паре выступят чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко. К слову, Осокина родилась в столице РТ и в этом же городе освоила фигурное катание.
фото: Федерация фигурного катания России
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