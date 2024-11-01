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Ученица Тутберидзе Базылюк выиграла Гран-при среди юниоров в Казани
Фигуристка Маргарита Базылюк из Москвы, ученица Этери Тутберидзе, победила на проходящем в Казани этапе юниорского Гран-при России, набрав 244,20 балла в короткой и произвольной программах. Об этом сообщает ТАСС.
При этом спортсменка осталась достаточно удовлетворена своими двумя прокатами на этапе Гран-прим. «Наверное, не сказала бы, что идеально, но сегодняшним и вчерашним прокатами я довольна», — сказала она журналистам.
«Я больше склоняюсь к тому, что я должна сделать всё, как делаю на тренировках. На тренировках чаще всего в короткой [программе] я делаю тройной аксель — тройной тулуп, скорее всего, это приносило уверенности. Вращения не понравились, не очень ими довольна», — пояснила Базылюк.
Второй стала Елизавета Андреева из Москвы, набравшая 220,42 балла. Третье место заняла Анна Ляшенко из Ростовской области с 195,47 балла, отмечает издание «Чемпионат».
Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров проходит в Казани с 30 октября по 1 ноября. Соревнования не стали переносить, несмотря на саммит БРИКС, состоявшийся в столице РТ 22–24 октября.
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