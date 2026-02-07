Фигурист Гуменник изменил музыку к короткой программе на ОИ-2026 из-за проблем с правами

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на проходящих в Италии зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщается на его странице на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Теперь предполагается, что россиянин выступит под композицию армянского скрипача Эдгара Акопяна Waltz 1805. Изначально планировалась, что сопровождать выступление будет музыка из фильма «Парфюмер: история одного убийцы» 2006 года режиссера Тома Тыквера по роману Патрика Зюскинда.

Но за день или два до отлета в Милан, намеченного на ночь 8 февраля, команда Гуменника узнала о невозможности использовать музыку из «Парфюмера» из-за проблем с авторскими правами. Первыми об этих трудностях рассказали «СЭ» и РИА Новости.

