Аделия Петросян будет выступать на Олимпиаде без своего тренера

Фото: Мария Евтеева / fsrussia.ru

На стартовавших зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо российскую фигуристку Аделию Петросян будет сопровождать Валерий Артюхов, старший тренер по парному катанию Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее он уже работал с Петросян во время квалификационного турнира в Пекине в сентябре 2025 года.

Это решение связано с тем, что Международный союз конькобежцев (ISU) не утвердил кандидатуру хореографа Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего тренера.

Соревнования женщин в одиночном катании начнутся 17 февраля с короткой программы, а произвольная программа запланирована на 19 февраля.