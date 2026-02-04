Тутберидзе раскрыла подробности программы Петросян на Олимпиаде

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Знаменитый тренер Этери Тутберидзе рассказала о техническом содержании программ, которое планирует показать ее ученица Аделия Петросян на предстоящих Олимпийских играх в Милане.

По словам Тутберидзе, для борьбы за место на пьедестале в короткой программе необходим ультра-си-элемент. «В короткой должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70», — заявила тренер, отметив, что такой результат выведет фигуристку в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой.

Относительно произвольной программы Тутберидзе обозначила два возможных сценария: «Там нужно делать минимум, я бы сказала, или суперчистый прокат с одним четверным – это если в последней разминке – или все-таки два ультра-си». Она подчеркнула, что выбор между одним тулупом и одним акселем или двумя тулупами — это вопрос математики.

Тренер также прокомментировала высокие стандарты, которые задала её школа: «Мы сами в какой-то момент изменили этот мир… Теперь как будто бы надо соответствовать», – сказала тренер в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Напомним, что Аделия Петросян выступит на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Соревнования среди женщин пройдут 17 и 19 февраля.