Фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявили обвинения

Фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявлены обвинения, один из обвиняемых дал подробные показания и изобличил соучастников, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. По версии следствия, они причастны к двум убийствам и покушению на убийство выходцев из Азербайджана в 2001-2011 годах. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.

По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все они являются гражданами России, отметила Светлана Петренко.