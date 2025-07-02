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Происшествия 2 июля 2025 16:38

Фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявили обвинения

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Фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявлены обвинения, один из обвиняемых дал подробные показания и изобличил соучастников, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. По версии следствия, они причастны к двум убийствам и покушению на убийство выходцев из Азербайджана в 2001-2011 годах. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.

По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все они являются гражданами России, отметила Светлана Петренко.

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