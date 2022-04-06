FIDE ответила российскому шахматисту Карякину, пригрозив новыми обвинениями

Международная федерация шахмат (FIDE) заявила, что в случае продолжения нарушения кодекса этики организации, российскому гроссмейстеру Сергею Карякину могут быть выдвинуты новые обвинения.

«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Это свое право он до сих пор не использовал. Эти санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него будут выдвинуты новые обвинения», – цитирует представителя FIDE РИА Новости.

Стоит отметить, что Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине и лишила возможности россиянина сыграть на турнире претендентов, который состоится с 16 июня по 7 июля этого года.

Напомним, ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поддержал Сергея Карякина.