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Спорт
5 апреля 2022  11:41
Дамир Садриев

«Поддержка пришла откуда не ждали»: Карякин оценил слова Магнуса Карлсена

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова поддержки чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, касаемо дисквалификации россиянина Международной шахматной федерацией (FIDE) за его политические убеждения.

«Поддержка пришла откуда не ждали», – написал российский шахматист в своем телеграм-канале.

Ранее норвежец Магнус Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения Карякина от турниров. По словам действующего чемпиона мира, неправильно исключать людей за мнение, которое может кому-то не понравится. 

Стоит отметить, что Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине и лишила возможности россиянина сыграть на турнире претендентов, который состоится с 16 июня по 7 июля этого года.

#шахматы
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