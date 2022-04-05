«Поддержка пришла откуда не ждали»: Карякин оценил слова Магнуса Карлсена
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова поддержки чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, касаемо дисквалификации россиянина Международной шахматной федерацией (FIDE) за его политические убеждения.
«Поддержка пришла откуда не ждали», – написал российский шахматист в своем телеграм-канале.
Ранее норвежец Магнус Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения Карякина от турниров. По словам действующего чемпиона мира, неправильно исключать людей за мнение, которое может кому-то не понравится.
Стоит отметить, что Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине и лишила возможности россиянина сыграть на турнире претендентов, который состоится с 16 июня по 7 июля этого года.