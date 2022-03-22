В Кремле призвали FIDE отменить дисквалификацию шахматиста Карякина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать шахматиста Сергея Карякина.

«Разумеется, принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики, это главная константа нашего подхода. Когда происходят такие события, любой гражданин Российской Федерации имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию, никто не может российского гражданина лишить такого права. Это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны FIDE», - приводит слова Пескова ТАСС.

В Кремле призвали FIDE отменить свое решение о дисквалификации шахматиста. «Мы сожалеем в этой связи и призываем FIDE пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой международной шахматной организации. Мы, разумеется, не согласны с таким решением», - подчеркнул Песков.

Напомним, что решение FIDE дисквалифицировать Карякина связано с публичным комментарием шахматиста о ситуации на Украине.