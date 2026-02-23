Фицо: Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с понедельника украинская сторона больше не сможет рассчитывать на аварийные поставки электроэнергии из Братиславы. Об этом сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – сказал Фицо.

Премьер сообщил, что соответствующее распоряжение он озвучил в понедельник на встрече с министром финансов Словакии и руководителем государственной компании SEPS, которая является оператором системы передачи электроэнергии в стране.

Ранее, в субботу, Роберт Фицо заявил, что в случае, если поставки нефти в Словакию не будут восстановлены, аварийная подача электроэнергии на Украину будет прекращена.