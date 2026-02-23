news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 февраля 2026 20:51

Фицо: Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию

Читайте нас в
Телеграм

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с понедельника украинская сторона больше не сможет рассчитывать на аварийные поставки электроэнергии из Братиславы. Об этом сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – сказал Фицо.

Премьер сообщил, что соответствующее распоряжение он озвучил в понедельник на встрече с министром финансов Словакии и руководителем государственной компании SEPS, которая является оператором системы передачи электроэнергии в стране.

Ранее, в субботу, Роберт Фицо заявил, что в случае, если поставки нефти в Словакию не будут восстановлены, аварийная подача электроэнергии на Украину будет прекращена.

читайте также
Фицо намерен остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину
Фицо заявил об отсутствии влияния санкций ЕС на ход конфликта на Украине
#словакия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Высокогорском районе в марте откроется фотовыставка «Мой папа – герой!»

В Высокогорском районе в марте откроется фотовыставка «Мой папа – герой!»

23 февраля 2026
Татарстан присоединился к Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества

Татарстан присоединился к Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества

23 февраля 2026