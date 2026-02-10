Фицо заявил об отсутствии влияния санкций ЕС на ход конфликта на Украине

Европейские санкции не оказали влияния на ход конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата с участием Австрии, Словакии и Чехии. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Но факт такой, и с этим давайте, пожалуйста, согласимся, что они (санкции – прим. ред.) не имели никакого влияния на результаты военного конфликта. Скоро будет 20-й пакет (санкций – прим. ред.), но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия», – отметил Фицо.

Ранее Еврокомиссия сообщала о планах утвердить новый пакет санкций к 24 февраля. По информации агентства Bloomberg, руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций против российских меди, платины и двух металлов платиновой группы – иридия и родия.