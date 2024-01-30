В Казани займутся преображением Старо-Татарской слободы

В Казани планируют заняться обустройством территории Старо-Татарской слободы. На эти цели выделено 165,7 млн рублей федеральных средств и дополнительно 38,8 млн рублей из бюджета Татарстана. Об этом стало известно на брифинге в Доме Правительства РТ.

Как рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, проблема наполнения Старо-Татарской слободы возникла уже давно. Территория, по популярности занимающая третье место после Казанского Кремля и Казанского Богородицкого монастыря, из-за нераскрытого потенциала может удержать внимание туриста лишь в течение 20-30 минут.

Ожидается, что благодаря обновлению площадка поможет повысить продолжительность нахождения туристов в историческом центре Казани. Площадь территории, которую затронут работы, составляет 100 га — от улицы Тази Гиззата до Вахитовской площади. Ее планируют разделить на три зоны: промышленную, культурно-деловую и Забулачье. При этом у каждого участка будет собственный фирменный стиль.

«Безусловно, то преображение, которое получила Старо-Татарская слобода, — это начало дальнейшей работы над развитием этой территории, которая в результате получит рост туристического потока, увеличение количества гостиниц, соответственно — увеличение доходов от туристов», — подчеркнула Санникова.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что Татарстан получил более 1,7 млрд рублей поддержки на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На какие проекты в 2024 году планируют направить 419 млн рублей и какие инициативы были реализованы в предыдущие годы — в материале Яхт-клуб, глэмпинги и туры по Волге: чем будет завлекать туристов Татарстан.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.