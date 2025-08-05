Одну из улиц Старо-Татарской слободы украсил новый мурал

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках обновления дворов на улицах Зайни Султана, Татарстан и Тукая появился мурал под названием «С любовью мамам». Автором эскиза стала победительница фестиваля уличного искусства «ФормАрт», художница Гузель Хайбуллина, а нарисовал саму картину мастер граффити Роман Левашов.

Как сообщили в префектуре «Старый город», данный проект реализовали благодаря Минмолодежи и сотрудникам Префектуры при поддержке строительной компании «Новастрой» и УК «Старый город».

«На фасаде седьмого дома (ул. Тукая – прим. Т-и) сейчас видна художественная и вдохновляющая композиция: обнимает мать ребенка среди цветущих садов, традиционные татарские узоры переплетаются с деревенскими мотивами, создают необъятную материнскую любовь и образ семейного тепла», – говорится в сообщении.

Мурализм, или по-другому монументальная живопись, – это вид живописи, который связан с архитектурой (поверхностью стен, сводов, пола, окон). Название происходит от латинского слова monumentum — «монумент», то есть памятник значительных размеров.