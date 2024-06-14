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Фестиваль «Кукморские валенки» получит почти 2 млн рублей поддержки
Кукморский районный дом культуры с проектом Всероссийского фестиваля-ярмарки народного творчества «Кукморские валенки» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года. Сумма поддержки составит 1 млн 998 тыс. рублей, сообщается на сайте фонда.
По данным ПФКИ, это почти треть от общего объема запланированных расходов на организацию мероприятия, которые должны составить более 6 млн 3 тыс. рублей.
Фестиваль-ярмарка состоится в Кукморе 4 и 5 января будущего, 2025 года. Заниматься его организацией будут директор ДК Айгуль Сафина и методист Нияз Каримуллин, отмечает местная газета «Трудовая слава».
Проводить фестиваль в Кукморе начали в 2015 году, он уже успел стать своеобразным брендом города. Соответственно, 2025 год станет для события юбилейным.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Пастернаковские чтения» в Менделеевске получат по гранту Президентского фонда культурных инициатив 8 млн рублей поддержки. Всего фонд решил поддержать 19 проектов из Татарстана.
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