Проект из Татарстана выиграл грант на 9,3 млн рублей

Проект из Татарстана «Центр реабилитации на колесах» победил в конкурсе фонда Президентских грантов (ФПГ). На реализацию задумки выделят 9,3 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте ФПГ.

В рамках проекта планируется организовать реабилитацию инвалидов Бавлинского, Бугульминского и Ютазинского районов Татарстана при помощи авторских тренажеров Марата Ильясова. Все они зарегистрированы в качестве медизделий, прошли апробацию в 7 реабилитационных центрах Татарстана и успешно зарекомендовали себя.

Тренажеры в свою очередь будут размещены в мобильном комплексе - в специализированном автофургоне, адаптированном под потребности людей с инвалидностью. Мобильный комплекс установят на определенный период (4 месяца) в населенных пунктах районов, где отсутствуют поликлиники и стационары, и где у нуждающихся людей нет возможности пройти реабилитацию.

Проводить занятия для ЦГ на данных тренажерах в мобильном комплексе будет инструктор ЛФК. Он сам изначально пройдет обучение по работе с тренажерами при помощи автора-разработчика тренажеров-руководителя проекта, а затем сдаст внутренний зачет по работе на тренажерах.

Любой нуждающийся сможет посетить мобильный комплекс и позаниматься на тренажерах. Сначала представителей ЦГ осмотрит врач-специалист, который назначит серию тренировок на тренажерах. До, во время и после занятий медработники будут отслеживать самочувствие ЦГ. После прохождения курсов реабилитации для ЦГ проведут соревнования при помощи одного из тренажеров-СМОГУкара.

Для ЦГ также будет организовано обучение для домашних самотренировок, в т.ч. онлайн-консультации. Кроме того, планируются встречи ЦГ с пациентами с примером успешной реабилитации на тренажерах Ильясова в Центре "Я СМОГУ". Таким является сам руководитель проекта-автор-изобретатель тренажеров и его подопечные, кому он помог в свое время реабилитироваться и стать полностью самостоятельным.

Всего в рамках проекта планируется охватить 150 человек с инвалидностью. Мобильный комплекс будет работать в с. Александровка, с. Ютаза, п.г.т. Карабаш. Также партнером проекта будет осуществляться бесплатный подвоз ЦГ из дома до комплекса.

Таким образом, пройдя полноценный курс реабилитации, люди с инвалидностью улучшат свои двигательные функции, навыки самообслуживания, станут самостоятельными в быту, начнут заниматься физкультурой дома, станут увереннее в себе, своих возможностях, начнут выходить из дома и преодолеют социальную изоляцию.