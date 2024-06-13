«Пастернаковские чтения» в Менделеевске получат 8 млн рублей поддержки

Творческая лаборатория «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» в рамках Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Сумма поддержки составит чуть более 8 млн рублей, рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Проект стартовал в прошлом году. В этом году «Периодическая система Менделеевска» продолжает серию образовательно-творческих лабораторий. В прошлом году в рамках фестиваля работали три творческие лаборатории: DIY арт-объектов, лаборатория нового краеведения, образовательная программа для специалистов культурных учреждений.

Творческая лаборатория «Химия слова» будет состоять из двух основных блоков. Первый — инженерная лаборатория «Игры света» предполагает создание самими жителями Менделеевска световых арт-объектов и проведение светового шествия. Второй — театральная лаборатория «Весь мир — театр» посвящен поддержке местных творческих коллективов, которые при помощи кураторов будут создавать контент современного формата.

«Наш фестиваль „Пастернаковские чтения“ год от года растет. В прошлом году мы принимали Евгения Князева, Ольгу Кабо и Эммануила Виторгана. Имена этого года мы вскоре озвучим, а пока приглашаем жителей к участию в лабораториях. Этот проект — один из тех, что качественно меняет культурную среду нашей территории», — прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В этом году Президентский фонд поддержал более тысячи российских проектов на сумму 5,5 миллиардов рублей. В их числе 19 проектов из Татарстана. По итогам экспертизы заявок, поступивших на второй грантовый конкурс 2024 года, принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 миллиардов рублей.

Проект «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фестиваль Березовского «Летние вечера в Елабуге» получил поддержку в 7 млн рублей.