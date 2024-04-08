Фешин и Эрьзя: галерея «Хазинэ» представит выставку-исследование Музея Академии художеств

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, 12 апреля откроется выставка «Встреча. Николай Фешин. Степан Эрьзя». Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея, более 60 произведений обоих мастеров займут три зала анфилады на третьем этаже галереи.

Выставка станет презентацией проекта Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств (Санкт-Петербург), который сопоставил творчество Фешина и Эрьзи в рамках своей выставки «Возвращение», проходившей в конце 2023 — начале 2024 года. В нее вошли произведения из собраний Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи и Музея ИЗО Татарстана.

«Инициатором стал наш музей: у ГМИИ РТ самая большая коллекция произведений Николая Фешина, и сотрудники решили в этот раз показать именно концепцию выставки Музея РАХ», — пояснили в пресс-службе.

Большая юбилейная выставка произведений Фешина проходила в главном здании Музея ИЗО Татарстана (особняке усадьбы Сандецкого) в конце 2021 года. Почти все произведения, которые можно будет увидеть на предстоящей выставке, констатировали в музее, экспонировались в ходе предыдущего юбилейного проекта.

Из произведений Эрьзи казанцы и гости города смогут увидеть такие скульптуры из дерева, как «Женский портрет» 1940 года, «Мать с ребенком» 1929 года, «Материнство» 1922 года, «Автопортрет» 1947 года. А также созданный из дерева породы кебрачо «В. И. Ленин». Эрьзя был скульптором такого масштаба, что стал автором нескольких проектов преобразования гор в художественные изваяния. Например, в Альпах в 1910 году он хотел создать из утеса изваяние Чарльза Дарвина, в 1922 году желал преобразовать Александровскую сопку (тогда в Челябинской губернии) в памятник Великой Октябрьской революции и Владимиру Ленину, а в 1934-м в Бразилии предлагал превратить гору Пан-ди-Асукар в двух львов и так далее.

Будучи современниками, Николай Фешин и Степан Эрьзя не были знакомы друг с другом. Однако питерские исследователи проанализировали и сопоставили их судьбы и этапы творчества. Оба учились ремеслу в крупных учебных заведениях столиц, Санкт-Петербурга и Москвы, главной темой их творчества был человек в его эмоционально-глубинном отражении. Каждый из мастеров опирался на несколько модных в то время направлений в художественной сфере — импрессионизм, модерн, реализм и экспрессионизм. Оба художника эмигрировали из страны в период Гражданской войны и Революции, но Эрьзя ближе к концу жизни вернулся на родину.

Выставка «Встреча. Николай Фешин. Степан Эрьзя» будет работать в «Хазинэ» до 4 августа.